Небо меняет цвет: Нибиру рядом

В Аризоне очевидцы сняли очередной предвестник апокалипсиса

Американцев напугало явление, которое, по мнению некоторых очевидцев, говорит о приближении планеты Х.

Один из местных жителей выложил видео, где видно, как резко меняется цвет неба. Голубые оттенки уступили оранжевой окраске в считанные секунды. Игру цветов сопровождали сильные порывы ветра.

Случившееся на первый взгляд безобидно, но некоторые из свидетелей этих изменений на небосводе впали в панику. Они уверены, что все это свидетельствует о том, что к Земле мчится планета-убийца. Уфологи, однако, разошлись во мнениях. Догадки о том, что на видео попало свечение Нибиру, поддержали не все, передает Vladtime.

Пугающие знаки появляются все чаще, говорят конспирологи. Ранее жители Австралии увидели в небе три огненных НЛО.