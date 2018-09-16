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Мир треснет: третья мировая навсегда изменит судьбу человечества

Фото: ZUMAPRESS/A.Gerst/ESA
Земля может разделиться на две планеты

Оставшимся в живых придется срочно строить космические корабли, чтобы искать новое пристанище.

Нашей планете со всех сторон грозит опасность. Уфологи бьют тревогу из-за Нибиру, которая, по новым прогнозам, врежется в Землю 19 сентября, военные опасаются третьей мировой. Кто-то вспоминает слова Нострадамуса о комете. Недавно стало известно о новых расшифровках, где говорится о небесном теле, которое столкнется с Землей в этом году.

Если случится ядерный взрыв или упадет какой-то огромный астероид или комета, земной шар действительно может разорвать на две части, предполагают некоторые ученые.

Оставшимся без кислорода людям нужно будет придумать укрытия, в которых можно дышать. Но рано или поздно придется лететь в поисках нового места обитания. Для это понадобятся космические корабли, которые унесут остатки человечества прочь от разрушенной планеты.

К счастью, серьезных опасений на этот счет у ученых пока нет. Все это – только версии, отмечает Vistanews.

Виктория БАЛАЯН
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