"Дырявое небо": Нибиру вплотную приблизилась к Земле

Человечество оказалось в двух шагах от глобальной катастрофы

Хотя астрономы уверяют, что не видят в небе следов таинственной планеты Нибиру, уфологи клянутся, что апокалипсис произойдет уже 19 сентября.

Специалисты устали опровергать настойчивые предсказания конспирологов, утверждая, что никаких следов планеты Х не обнаружено. Однако альтернативные ученые приводят в доказательство все новые факты, подтверждающие их экстравагантные теории.

Так, недавно во многих уголках планеты были замечены необычные "дыры в небе" – круглые просветы среди облаков, поставившие в тупик исследователей. Уфологи немедленно объявили, что их оставляет Нибиру, которая вошла в земную атмосферу и послезавтра врежется в нашу планету, сообщает Vista News.

Исследователи атмосферных явлений считают, что такие "дыры" образуются из-за пролетающих самолетов, однако конспирологи не верят в такое объяснение и резонно задаются вопросом, почему же эти явления не были замечены ранее.

Предыдущий конец света был назначен на 16 августа, а когда Земля благополучно пережила этот день, появилась информация о том, что нашу планету спасли добрые пришельцы.