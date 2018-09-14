Человечество погубят инопланетные болезни

Подлетающая Нибиру угрожает здоровью людей

На Солнце начало расти новое пятно AR 2720, не на шутку встревожившее ученых. Специалисты считают, что у нашего светила начинается новый цикл активности. На Земле 10 и 11 сентября была зафиксирована крупнейшая магнитная буря.

В свою очередь, уфологи считают, что аномальные пятна на Солнце вызваны приближением Планеты Х и корректируют дату конца света, сообщает Vista News.

По мнению альтернативных ученых, 22 сентября Нибиру ближе всего подойдет к Солнцу. Планета Х своим магнитным полем изменит структуру нашего светила, вызвав сильнейшие магнитные бури.

Однако этим вредоносное воздействие Нибиру не ограничится – она станет разрушать людей изнутри. Изменившаяся солнечная активность приведет к тому, что человечество начнет агонизировать от внеземных болезней, которые доставит инопланетный гость, а люди с ослабленным иммунитетом просто скончаются от обычных болезней.

Другие конспирологи идут еще дальше: они считают, что Планета Х примеривается к Земле,чтобы поглотить ее. По их мнению, Звезда смерти не имеет орбиты, это небесное тело якобы двигается, реагируя на различные сигналы и электромагнитные вспышки.

В Сети недавно появился ролик, который, по мнению некоторых уфологов, подтверждает, что Нибиру пролетела в какой-то сотне километров, но не ушла в космическую даль, а развернулась и вновь помчалась к нашей планете.