Бразильский Нострадамус: в Землю вот-вот врежется астероид

Человечество ждет катастрофа

Страшную перспективу для жителей нашей планеты увидел во сне Хуселино Нобрега де Лус (бразильский Нострадамус). Он предсказал, что в 2018 году в Землю врежется огромный астероид.

Однако конца света пока не будет. Медиум сообщил, что гораздо страшнее для землян станет 2043 год, когда в результате антропогенной катастрофы погибнет 80% населения планеты.

Хуселино стал предсказателем еще в школьные годы. Сначала его видения касались лишь родных и близких, но затем он стал рассказывать и о будущем мировых звезд. Однако долгое время на его слова не обращали внимания, пишет издание "From-UA".

В 19 лет он отправил письмо принцессе Диане с предостережением об аварии и даже опубликовал в газетах описание видения страшной катастрофы, но к нему не прислушались.

Подобная ситуация повторилась в 2001 году, когда он увидел нападение на торговый центр.