Конец света наступит через неделю

Нибиру приближается к Земле

Загадочная и ужасная планета Х 19 сентября должна столкнуться с нашей планетой, и тогда погибнет не только человечество, разрушена будет вся Солнечная система.

Неудача с концом света, так и не наступившим 16 августа, не обескуражила уфологов. Они настаивают на том, что меньше чем через неделю Нибиру врежется в нашу планету – якобы "звезда смерти" уже миновала Солнце, сообщает Vista News.

При таком раскладе планету Х уже должно быть видно в небе и днем и ночью. В последнее время в Сети довольно часто появляются снимки таинственных объектов. Нибиру как-то раз заметили даже над Россией. Охотники за Нибиру склонны считать, что поймали в свои объективы планету Х, однако скептически настроенные эксперты считают, что это просто отблески солнца на облаках.

В пользу приближения Нибиру свидетельствуют и катаклизмы, участившиеся на нашей планете: к побережью США приближается мощный ураган "Флоренс", а Африку внезапно засыпало снегом.

Видимо, землянам стоит подождать до 19 сентября, чтобы в очередной раз увидеть, как пророчества о конце света не сбудутся.