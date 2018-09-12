Токсичные вещества попадут в воду

Ливневые дожди в штате Северная Каролина могут вызвать наводнение, которое размоет свалки с промышленными отходами и накроет крупные фермерские хозяйства, что пагубно скажется на природе.

Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, уже назвали монстром, отмечает Associated Press. По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, это исторический ураган – огромный, ужасный, экстремально опасный для жизни. Он добавил, что наступающий шторм не похож ни на какие из предыдущих и призвал жителей немедленно эвакуироваться и не подвергать риску свои жизни.

Президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния. По его словам, правительство готово отразить удар "Флоренс".

До нынешнего времени самым мощным ураганом, от которого пострадал регион, был шторм "Флойд", ударивший по штату в сентябре 1999 г., напоминает агентство. Тогда от наводнения погибли десятки людей, под воду ушли целые города, а в воду попало огромное количество пестицидов, удобрений, мусора и отходов со свиноферм. Однако подступающая "Флоренс" может нанести еще больший ущерб, предупреждают эксперты.

В штатах Южная и Северная Каролина население эвакуируют вглубь страны.