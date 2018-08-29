Большой смерч у Крымского моста попал на видео

Он пронесся над строящейся трассой "Таврида"

Водители стали очевидцами грозного и красивого природного явления. Недалеко от Крымского моста над автодорогой "Таврида" появился внушительных размеров смерч. Вихрь удалось снять одному из автолюбителей.

На кадрах, которые публикует издание "Керчь.инфо", видно, как над трассой поднимается воздушно-песчаная воронка высотой в несколько десятков метров.

К счастью, смерч не причинил вреда ни людям, ни машинам.

Для прибрежной зоны в Крыму такие вихри – обычное дело. А вот на суше они нечастые гости, отметили пользователи.

"Пыль крутит. Прикольно, довольно долго держится стабильно на одном месте. Обычно такие гуляют и быстро рассыпаются. Сам видел несколько раз смерчи над морем, но это довольно частое явление для прибрежной зоны Крыма. А вот такой красивый "сухопутный" смерч не довелось видеть ни разу", – написал один из комментаторов.