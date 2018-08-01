Черным морем завладели смерчи

Спасатели снова бьют тревогу

Отдыхающих в Краснодарском крае и местных жителей предупредили о надвигающейся опасности. На Черноморское побережье идет настоящий шторм. МЧС распространило экстренное предупреждение о сильных ливнях, граде и ветре порывами до 20-25 м/с. Также спасатели сообщают о возможном подъеме воды в реках бассейна реки Кубань, на территории Адыгеи и побережья Черного моря – в районе Геленджик – Магри. По прогнозам, стихия будет бушевать до конца сегодняшнего дня плюс 2 и 3 августа.

В это же время над морем на части побережья от Анапы до Магри могут разгуляться смерчи.

"Вечером и до конца суток 01 августа, а также в течение суток 02 и 03 августа над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", – говорится в сообщении Южного регионального центра МЧС России.

Спасатели советуют не выходить из дома без особой надобности, чтобы не попасть под удар стихии. Не следует прятаться под деревьями, а шаткие конструкции лучше обходить стороной. За руль садиться в такую непогоду тоже не стоит.

Непогода, вместе с которой на курорты Черного моря приходят и смерчи, в последнее время часто омрачает отдых туристов. Однако самые смелые пользуются шансом и снимают впечатляющие кадры. Разумеется, рисковать жизнью ради этого не стоит.