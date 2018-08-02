Жара в Москве перешагнет за 30°C

Температурный рекорд побит не будет

В четверг, 2 августа, в столице будет стоять ясная, сухая и жаркая погода без осадков.

Температура воздуха может подняться до +31°С, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос". Ветер будет дуть слабый, северный, со скоростью 3-8 м/секунду.

Однако, несмотря на палящий зной, сегодняшний день не побьет температурного рекорда, зафиксированного метеорологами. Максимально жаркая погода стояла 2 августа 2010 г. – тогда столбики термометров показали +36,9°С, а самый холодный день за 69 лет наблюдений был в 2006 г., когда воздух прогрелся всего лишь до +7,2°С, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление сегодня будет повышенным – 754 мм ртутного столба.

Жаркая погода останется в Москве до конца недели. В пятницу, 3 августа, в городе будет +28 ... +30°С, без осадков. В субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, местами могут пройти небольшие дожди, которые не ослабят жару. В субботу ожидается до +27 ... +29°С, в воскресенье до +27°С.

Немного прохладнее станет лишь в начале следующей недели. В понедельник, вторник и среду ожидается +20 ... +25°С, в столице временами будет дождливо.