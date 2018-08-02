Лето закончится скоро

Гидрометцентр отвел теплу еще несколько дней

Сегодня, завтра, послезавтра в Москве продержится жара под +30°С. А завершение недели порадует разве что плювиофилов – любителей дождей.

С воскресенья столбик термометра неумолимо будет сползать вниз. Однако поклонникам солнечной и в меру теплой погоды огорчаться рано.

Пик этого лета пришелся на последний июльский день, он был самым жарким за сезон, констатировали синоптики. "Средняя климатическая норма достигает своего апогея, но с началом августа среднесуточная температура начинает снижаться", – сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, добавив, что солнце теперь будет прятаться раньше за горизонтом.

По ее словам, она вспомнила аномально жаркое лето 2010 г., когда до середины августа пекло по-июльски. "И в конце августа тоже выдаются жаркие дни", – заключила Паршина.

Впрочем, загадывать, каким выдастся конец лета, довольно рано, поскольку техника еще не дошла до того, чтобы составлять настолько точный прогноз в долгосрочной перспективе.

"Можно сказать, что август в средней полосе России по прогнозам ожидается около нормы и на один градус выше нормы", – пояснила завлабораторией.

Север Центральной России, Москву включительно, зальют дожди. Их будет больше, чем нужно. По ночам в столице ожидается +12 ... +17°С. Дневная температура чуть выше, +21 ... +26°С.

Выходит, зонты и дождевики – верные спутники москвичей в этом августе. Хотя у тех, кто не отгулял заслуженный отпуск, еще есть возможность понежиться на солнце. Например, в южных регионах страны или на заграничных курортах.