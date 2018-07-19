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На Черное море идут смерчи

Фото: GLOBAL LOOK press
Отдыхающих предупредили об опасности

В четверг, 19 июля, и в пятницу, 20 июля, над акваторией Черного моря могут возникнуть смерчи. 

Жителям Сочи и гостям курорта советуют быть осторожными и по возможности в эти дни держаться подальше от моря. В городе сейчас стоит дождливая погода, идут грозы с порывами ветра до 12 м/с, сообщается на официальном портале Сочи. 

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Управление МЧС РФ по Краснодарскому краю предупреждает, что смерчи могут сформироваться над Черным морем севернее Сочи, на участке Анапа – Магри. Ведомство также напоминает, что неблагоприятные явления в крае сохраняются – сильные ливни вместе с грозой, градом и шквалистыми ветрами могут привести к резкому подъему уровня воды в реках на юго-востоке региона, а также в республике Адыгея и Черноморском побережье от Геленджика до Магри.

Смерчи опасны для судов и людей, находящихся в море. Для тех, кто на суше, это природное явление не несет угрозы.

Валентина МАЙОРОВА
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