На Черное море надвигается страшный ураган

Туристов предупредили об опасности

Выходные жителям и гостям Краснодарского края лучше провести дома. Экстренное сообщение распространили в спасательном ведомстве региона. Над Черным морем нависла угроза в виде смерчей.

Они будут сопровождаться сильным дождем с ветром до 25 м/с, градом и грозами. Непогода "захватит" также и первый день следующей недели.

"Вечером 14 июля и до конца суток 14,15,16 июля над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели предупреждают, что опасность может угрожать и побережью, и напоминают о правилах поведения, если смерч выйдет на сушу. Среди них – держаться подальше от слабоукрепленных конструкций и линий электропередачи. Свод правил замыкает совет не поддаваться панике.

Кроме того, в ряде рек Черноморья может подняться уровень воды, предупреждают в местном МЧС и рекомендуют в ближайшие дни обходить пляжи стороной.