Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Москву идет грозовой фронт

Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com
Погода в ближайшие дни будет неустойчивой

В выходные 14 и 15 июля москвичей и жителей Подмосковья ждут жара, дожди и грозы.

"Максимальная температура в Москве в субботу +26 … +28°С, в Подмосковье +24 … +29°С. Ожидается, что в воскресенье в Москве будет чуть теплее, чем в субботу, после полудня в столице +27… +29°С. Ветер северо-восточный, слабый, 3-8 м/с. Не обойдется без кратковременных дождей", – рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик добавила, что атмосферное давление будет немного ниже нормы, а ночи станут необыкновенно теплыми.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели слегка похолодает, осадки усилятся. В понедельник, 16 июля, еще будет тепло, но уже 17 и 18 июля температура воздуха на 2-3 градуса понизится. В эти дни также ожидаются сильные дожди, москвичам порекомендовали взять с собой зонтики.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы очернили "Газпром" за деньги Киева

Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока – 2"

Отстаньте со Скрипалями: Трамп раскрыл карты перед встречей с Путиным

Американский глава игнорирует наставления Лондона и желает поладить с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей