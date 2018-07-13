На Москву идет грозовой фронт

Погода в ближайшие дни будет неустойчивой

В выходные 14 и 15 июля москвичей и жителей Подмосковья ждут жара, дожди и грозы.

"Максимальная температура в Москве в субботу +26 … +28°С, в Подмосковье +24 … +29°С. Ожидается, что в воскресенье в Москве будет чуть теплее, чем в субботу, после полудня в столице +27… +29°С. Ветер северо-восточный, слабый, 3-8 м/с. Не обойдется без кратковременных дождей", – рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик добавила, что атмосферное давление будет немного ниже нормы, а ночи станут необыкновенно теплыми.

По прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели слегка похолодает, осадки усилятся. В понедельник, 16 июля, еще будет тепло, но уже 17 и 18 июля температура воздуха на 2-3 градуса понизится. В эти дни также ожидаются сильные дожди, москвичам порекомендовали взять с собой зонтики.

