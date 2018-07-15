В московском регионе объявили экстренное предупреждение

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В ближайшее время на Московскую область может обрушитесь ливень с градом. Об этом сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.
"До 22:00 15 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 м/с", – говорится в сообщении.
Горожанам рекомендовали закрыть окна в доме, а также избегать на улице шатких конструкций и деревьев.
Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде
Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери