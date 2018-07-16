Москву ждут жара и ливни

В Центральной России стоит настоящая июльская погода

В понедельник, 16 июля, в столице будет до +29 ... +31°C, погода облачная с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/секунду.

Во вторник жара немного спадет: в Москве ожидается до +25 ... +27°C, также пройдут дожди с грозами. По ночам по-прежнему будет тепло – столбики термометров покажут до +20 ... +21°C.

Жаркая дождливая погода сохранится в столице до конца недели, сообщает Гидрометцентр. В выходные, 21 и 22 июля, ожидается до +30 ... +32°C.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что такая погода порадует дачников: в подмосковных лесах пошли в рост грибы – белые, лисички и подберезовики. Поскольку такая же погода стоит и в соседних с Московской областях, сезон "грибной охоты" открылся и там.

