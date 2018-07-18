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Столицу ждет неустойчивая погода

На Москву обрушатся дожди и жара

В среду, 18 июля, в Москве и Подмосковье по-прежнему будет жарко: если утром столбики термометров показывают всего лишь  +20...+22°С, то днем, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до+24...+26°С.

В столице будет облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер дует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В целом, в ближайшие дни в Центральной России погода будет неустойчивой, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, но будет очень тепло: по ночам температура воздуха в Подмосковье составит около +20°С, днем – до +28…+30°. 

Кроме того, 19-20 июля через центральные области РФ с юго-востока на северо-запад будет проходить Черноземный циклон. Из-за этого погода будет облачная, ожидаются затяжные дожди, температура воздуха опустится до +15…+20°С ночью и до +21…+26°С днем.

В выходные, 21 и 22 июля, центр циклона сместится в Тверскую область, однако дождливая погода останется в Москве, при этом днем столбики термометров в столице покажут до +28°С. 

Валентина МАЙОРОВА
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