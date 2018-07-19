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Москвичей пугают грозами и сильным ветром

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Всю неделю будет стоять жаркая, дождливая погода

В четверг, 19 июля, в столице будет облачно, местами пройдет сильный дождь, возможна гроза. Температура воздуха – до +24°C.

Гидрометцентр предупреждает, что из-за обильных осадков, грозы и ветра в Москве и области объявляется "желтый" уровень погодной опасности. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными, держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций и не парковать автомобили под деревьями.

Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5 – 10 м/с, при грозе порывистый, до 17 метров в секунду. Атмосферное давление равно 740 мм ртутного столба.

В пятницу, 20 июля, в столице потеплеет до +26°C, дождливая погода сохранится, пройдут и грозы. В выходные ожидается жаркая погода – до +29 °C, синоптики также прогнозируют ливневые дожди.

Валентина МАЙОРОВА
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