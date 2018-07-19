Днем – еще цветочки: На Москву надвигается жуткий ливень

Пока горожане обсуждают сегодняшний тропический дождь, МЧС готовит их к худшему

В ночь на 20 июля на столичный регион будет лить как из ведра. О надвигающемся ненастье сообщает спасательное ведомство.

"Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозу синоптиков Росгидромета, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля по городу Москве ожидается очень сильный дождь", – сказано в тексте, опубликованном в Twitter МЧС России.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях



По прогнозу синоптиков Росгидромет, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля по городу Москве ожидается очень сильный дождь. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 19 июля 2018 г.

Так что дневной ливень может показаться жителям и гостям столицы грибным дождем. Кстати, отзывы о непогоде уже опутали Всемирную паутину.

"Легкий душ для московских автомобилистов и гостей столицы!", – назвал свое творение столичный блогер.

Большинство пользователей, конечно, оставили текстовую характеристику сегодняшней погоды в Москве (орфография и пунктуация сохранены).

"Над Москвою тучи ходят хмуро, край суровый чем-то там объят.... В Москве очередной ливень, да такой, что я ехала с мыслью – а доеду ли я – щетки не справлялись. Я в гараж заехала с третьего раза только просто потому что я не видела въезда. Лепота! – заключила москвичка, добавив несколько строк о намерении снять стресс. – Дома залило балкон, кухню и комнату, ибо были открыты окна. Даже кролику досталось. Пойду выпью чаю. С коньяком. Исключительно для здоровья".

"В Москве тропики: жара и ливень!", – с грустью отметила еще одна интернет-пользовательница.

Однако нашлись и те, кому непрекращающийся дождь пришелся кстати.

"Сегодня в Москве прошел сильный ливень!!! Самое лучшее было идти по Арбату и шлепать по ручьям!!! Да, на мне не осталось сухого места, зато кучу позитивных эмоций и воспаминаний!" – отметил некий оптимист.

"В Москве ливни? Ловите", – отправила снимок из солнечной Турции, по всей видимости, отпускница.