На Подмосковье обрушится стихия

Жителей просят быть внимательными

В Московской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер скоростью до 17 м/с, а также гроза и град.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на управление МЧС по региону, опасная погода не стихнет как минимум до середины этой ночи.

Жителям Подмосковья рекомендовано держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев.