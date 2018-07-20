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На Подмосковье обрушится стихия

Жителей просят быть внимательными

В Московской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер скоростью до 17 м/с, а также гроза и град.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на управление МЧС по региону, опасная погода не стихнет как минимум до середины этой ночи.

Жителям Подмосковья рекомендовано держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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