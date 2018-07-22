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Жара и грозы: Москва превращается в тропики

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вечер выходного дня омрачится ливнями

В воскресенье жителям столицы не удастся насладиться прогулкой на свежем воздухе. Спасатели и синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и проливном дожде.

Непогода обрушится на город в ближайшее время. В некоторых районах уже льет как из ведра.

МЧС распространило экстренное оповещение.

"По информации Росгидромет в ближайший  час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Между тем уже к середине следующей недели жители и гости столицы снова будут изнывать от жары. Столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов.

"Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные ... А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью", – рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дожди прекратятся к среде. Город ждет самый "горячий" вариант лета. "…тридцать градусов – это очень жарко для Москвы", – отметил собеседник агенства.

Виктория БАЛАЯН
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