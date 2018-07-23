В Москву придет аномальная жара

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На смену дождю и прохладе уже в середине недели в Москву придет жара. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".
Отмечается, что со среды на погоду повлияет антициклональная активная деятельность. По этой причине до конца недели не будет осадков.
"Столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, даже, может быть, немного выше", – цитирует представителя центра РИА "Новости".
При этом он подчеркнул, что период жары будет самым длительным с начала сезона. Кроме того, в столице значительно вырастет атмосферное давление, передает телеканал "360". Это повлияет на метеозависимых людей, у которых начнутся сильные головные боли.
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