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В Москву придет аномальная жара

Фото: GLOBAL LOOK press/ Marcelo Machado De Melo
Столбики термометров поднимутся выше 30°C

На смену дождю и прохладе уже в середине недели в Москву придет жара. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".

Отмечается, что со среды на погоду повлияет антициклональная активная деятельность. По этой причине до конца недели не будет осадков.

"Столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, даже, может быть, немного выше", – цитирует представителя центра РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что период жары будет самым длительным с начала сезона. Кроме того, в столице значительно вырастет атмосферное давление, передает телеканал "360". Это повлияет на метеозависимых людей, у которых начнутся сильные головные боли.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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