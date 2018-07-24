Третий месяц лета обещает быть жарким

Температурный режим в августе будет выше нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Жара от +30°С и выше начнется в центральных регионах страны уже на этой неделе. В частности, в Москве в ближайшие дни еще могут идти кратковременные дожди, охлаждающие воздух. Но уже в среду, 25 июля, ветер начнет дуть с юго-востока. В результате ночные температуры в четверг и пятницу не опустятся ниже +18 … +20°С, а днем ртутные столбики покажут около +27 … +29°С в тени, говорится на сайте Гидрометцентра.

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В выходные станет еще жарче, до +32°С. Среднесуточная температура в итоге будет выше климатической нормы на 6°С. И таким грозит быть весь остаток лета.

"По всем расчетам август обещает быть теплым", – указал Вильфанд в интервью "Российской газете", отметив, что точность долгосрочного прогноза составляет 75%-78%.

Что касается осадков, то они будут средние, не очень сильные. "Дожди летом имеют ливневый характер, то есть стремительно начинаются и быстро проходят, а не заряжают на целый день", – успокоил синоптик.