На Москву надвигается опасная гроза

Синоптики предупредили москвичей

В cреду, 25 июля, город ждут громы и молнии. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Дождливым выдастся и вечер вторника – в Москве пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +22+24°С, по области – до +26°С.

В середине недели в город вернется жара: днем 26 июля ожидается +25+27°С, в Подмосковье +23+28°С. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут дожди. В пятницу, 27 июля, станет еще теплее – воздух прогреется до + 29°С, по области до + 30°С, вероятность дождя сохраняется.

В субботу термометры покажут в столице до +27+32°С, такая же погода будет в Подмосковье. Тропическая погода – жаркая и влажная простоит в Москве всю неделю. В воскресенье, 29 июля, в городе будет по-прежнему дождливо, до +30°С, сообщает Гидрометцентр.







