Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Москву надвигается опасная гроза

Синоптики предупредили москвичей

В cреду, 25 июля, город ждут громы и молнии. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Дождливым выдастся и вечер вторника – в Москве пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха составит  +22+24°С, по области – до +26°С.

В середине недели в город вернется жара: днем 26 июля ожидается  +25+27°С, в Подмосковье +23+28°С. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут дожди. В пятницу, 27 июля, станет еще теплее – воздух прогреется до + 29°С, по области до + 30°С, вероятность дождя сохраняется.

В субботу термометры покажут в столице до +27+32°С, такая же погода будет в Подмосковье. Тропическая погода – жаркая и влажная простоит в Москве всю неделю. В воскресенье, 29 июля, в городе будет по-прежнему дождливо, до +30°С, сообщает Гидрометцентр.



Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Следователи "потеряли" крупные обломки малайзийского "Боинга"

Реальные улики катастрофы под Донецком до сих пор валяются на месте крушения

Крымский мост шокировал качеством

Украинский политик проехался по переходу и пришел в восхищение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей