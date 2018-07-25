Москвичей ждет невыносимая жара

Такая погода сохранится до конца недели

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре, которая придет в столицу уже в четверг, 26 июля. Об этом рассказал представитель центра погоды "Фобос".

"С четверга мы ожидаем, что в Москве станет существенно теплее. К выходным мы ждем повышение дневной температуры до плюс 25 – плюс 30 градусов", – цитирует его РИА "Новости".

При этом в Роспотребнадзоре рассказали о том, как спастись во время такой погоды. Специалисты отмечают, что в жару нужно меньше находиться на воздухе, а также больше пить воды без газа и есть фрукты с овощами, передает РИА ФАН.

Тем в временем в Северной столице сегодня переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха +28°C, сообщает FlashNord со ссылкой на Северо-Западное УГМС.