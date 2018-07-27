Москву накроет тропический ливень

Столичный регион смоют потоки дождя

В ближайшие часы над Москвой и Московской областью пронесется мощная гроза с ливнем. Такое предупреждение опубликовал сайт Главного управления МЧС по региону.



"В ближайшие один-два часа с сохранением до 22:00 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневый дождь, гроза", – говорится в сообщении.

Жителям столицы и прилегающих территорий лучше скорректировать свои планы. Без необходимости лучше не выходить на улицу и отсидеться в укрытии. Кроме того, следует воздержаться от поездок на наземном транспорте. Если дождь с грозой застали вас за рулем, нужно припарковать машину в безопасном месте и переждать непогоду.

"Используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций", – делятся советами спасатели.

Чтобы избежать поражения молнией во время грозы, нужно, находясь в помещении, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио, телевизор и компьютер, по возможности избегать использования проводного телефона и электроприборов.

Впрочем, гроза, которая накроет мегаполис сегодня, сразу же уступит место солнечной погоде. По данным синоптиков, в ближайшие выходные в Москве ожидаются жара и незначительные осадки.

В субботу, 28 июля, столбик термометра поднимется до +30 … +32°C, местами ожидается небольшой дождь. В воскресенье жара немного спадет до +25 … +27°C, также прогнозируются кратковременные осадки, приводит ТАСС слова главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой.

По предварительным данным, в начале следующей недели в столице также ожидается жаркая погода до +24 … +26°C и без осадков.