Москву зальет дождями

Несмотря на это, в столице потеплеет

Теплая и влажная погода ожидает москвичей в среду, 11 июля. Днем в столице ожидается кратковременный дождь. Местами прогремят грозы с усилением ветра до 15 м/сек.

Тем не менее, в городе будет достаточно тепло. Температура воздуха поднимется до +22 ... +24°С, сообщили в Гидрометеоцентре.

К вечеру столбики термометров опустятся до +15 ... +17°С.