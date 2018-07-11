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Москву зальет дождями

Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com
Несмотря на это, в столице потеплеет

Теплая и влажная погода ожидает москвичей в среду, 11 июля. Днем в столице ожидается кратковременный дождь. Местами прогремят грозы с усилением ветра до 15 м/сек.  

Тем не менее, в городе будет достаточно тепло. Температура воздуха поднимется до +22 ... +24°С, сообщили в Гидрометеоцентре.

К вечеру столбики термометров опустятся до +15 ... +17°С.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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