Москву зальет дождями

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Теплая и влажная погода ожидает москвичей в среду, 11 июля. Днем в столице ожидается кратковременный дождь. Местами прогремят грозы с усилением ветра до 15 м/сек.
Тем не менее, в городе будет достаточно тепло. Температура воздуха поднимется до +22 ... +24°С, сообщили в Гидрометеоцентре.
К вечеру столбики термометров опустятся до +15 ... +17°С.
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