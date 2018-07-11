Водный мир: Забайкалье затопило

Пострадали тысячи людей

Вышедшая из берегов река Чита подтопила улицы одноименного города, заставив местные власти вывезти с территорий порядка трех тысяч человек, заявили в пресс-службе администрации краевого центра.

В городе развернуты восемь пунктов временного размещения.

Сотрудники МЧС России помогают эвакуироваться жителям городов и поселков Забайкалья, пострадавших от паводка. Из затопленных районов их перевозят на лодках и отправляют к родственникам или в пункты временного размещения, которых всего в регионе открыто 13.

Спасатели также передали родителям 350 детей, вывезенных из четырех детских лагерей.

По сообщению пресс-службы МЧС, в регионе подтоплены семь населенных пунктов и 243 жилых дома.

На сегодняшний день уровень воды в реке Чита и пригородных садоводческих товариществах спал, однако региональные синоптики дали штормовое предупреждение. Они сообщили, что на территории края в среду и четверг ожидаются "очень сильные дожди, сильные ливни", которые могут спровоцировать "опасный паводок".