Водный мир: Забайкалье затопило

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Вышедшая из берегов река Чита подтопила улицы одноименного города, заставив местные власти вывезти с территорий порядка трех тысяч человек, заявили в пресс-службе администрации краевого центра.
В городе развернуты восемь пунктов временного размещения.
Сотрудники МЧС России помогают эвакуироваться жителям городов и поселков Забайкалья, пострадавших от паводка. Из затопленных районов их перевозят на лодках и отправляют к родственникам или в пункты временного размещения, которых всего в регионе открыто 13.
Спасатели также передали родителям 350 детей, вывезенных из четырех детских лагерей.
По сообщению пресс-службы МЧС, в регионе подтоплены семь населенных пунктов и 243 жилых дома.
На сегодняшний день уровень воды в реке Чита и пригородных садоводческих товариществах спал, однако региональные синоптики дали штормовое предупреждение. Они сообщили, что на территории края в среду и четверг ожидаются "очень сильные дожди, сильные ливни", которые могут спровоцировать "опасный паводок".
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