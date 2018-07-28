Москвичам пообещали жаркую неделю

Аномальная погода надолго захватила Москву

Синоптики предупредили москвичей, что жара не уйдет из столичного региона до конца следующей недели. Об этом рассказала заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

"Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться и на следующей неделе тоже", – цитирует ее РИА "Новости".

Она подчеркнула, что в северном полушарии антициклон блокирует зону сильного ветра, которая обычно не пускает горячий воздух из тропиков.

В субботу, 28 июля, температура воздуха в Москве составит +30…+32°C. Кроме того, возможны кратковременные осадки и гроза, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление составит 751 мм. рт. ст.