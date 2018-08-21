В Геленджике смерч вырвался из моря на пляж

Туристов охватила паника

На черноморском курорте стихия заставила отдыхающих изрядно понервничать. Мирно дремлющих на солнышке людей распугал смерч, который внезапно переместился из воды на пляж. ЧП случилось накануне, 20 августа. Очевидцам удалось снять видео.

На кадрах видно, как перепуганные туристы разбегаются в разные стороны, оставив вещи. Бывший морской вихрь моментально переродился в настоящую песчаную бурю. В воздушную воронку затянуло все, что лежало поблизости: полотенца, зонтики и рюкзаки.

К счастью, во время этого природного "спектакля" в Геленджике никто из отдыхающих не пострадал. Все отделались легким испугом. А смерч исчез так же внезапно, как и появился, передают "Вести.ру".