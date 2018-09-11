Америку смоет: к США приближается страшнейший ураган

Жителям восточного побережья страны предписано срочно ехать вглубь страны

Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд – эти штаты опустеют после 11 сентября. Режим чрезвычайного положения там введен из-за урагана "Флоренс", который стремительно надвигается на США с востока.

По подсчетам специалистов, обрушится стихия на американское побережье вечером 13 сентября или утром 14-го. Но уже сейчас по своим характеристикам ураган "Флоренс" достиг высшего, пятого класса опасности, передает СNN. Его внутренняя скорость ветра достигает 225 км/ч – этого хватит, чтобы разрушать панельные дома, сносить рекламные конструкции, валить деревья и столбы на расстоянии до 50 км от океана.

В связи с этим более чем миллиону жителей на юге восточного побережья предписано эвакуироваться. Для этого, в частности, в Южной Каролине все дороги открыты только для движения от берега вглубь страны.

Все прибрежные госучреждения, госпитали, школы уже закрыты. Остальному населению указанной территории рекомендовано также покинуть свои дома, поскольку прогнозируется длительное отключение электричества, водоснабжения. Впрочем, многие американцы, которым предоставили выбор, предпочли не оставлять имущество без присмотра. В результате в магазинах наблюдается дефицит воды в бутылях, батареек, печенья.

В прошлом году от урагана "Ирма" серьезно пострадала Флорида.