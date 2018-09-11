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В США объявился НЛО с Нибиру

Фото: pixabay.com
Гигантская летающая тарелка зависла над Калифорнией

Американцы увидели очередной неопознанный объект накануне. Тем, кто не поддался панике, удалось снять корабль пришельцев на видео.

Изучив кадры, некоторые конспирологи заговорили о гуманоидах с Нибиру. Дескать, на этом НЛО пришельцы явились прямиком с планеты Х. Уфологи на этот счет пока не высказались. А часть интернет-пользователей заявила, что ролик – поддельный, отмечает Vladtime.

Виктория БАЛАЯН
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