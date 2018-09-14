На дне Балтики нашли корабль пришельцев
Таинственная Балтийская аномалия вот уже 7 лет не дает покоя ученым и уфологам во всем мире.
Летом 2011 г. шведские дайверы – "охотники за сокровищами" из команды Ocean X, обследуя дно с помощью гидролокатора, натолкнулись на удивительный объект. На морском дне лежало нечто, напоминающее НЛО, – выпуклый диск 60 м в диаметре, напоминающий корабль "Сокол тысячелетия" из киносаги "Звездные войны".
На фотографиях можно разглядеть что-то похожее на лестницы и трапы, что наводит на мысль об искусственном происхождении объекта.
По словам членов команды, рядом с объектом перестали работать все электронные гаджеты, в том числе сотовые телефоны. Они включились только тогда, когда корабль дайверов отплыл на 200 метров.
"Я на 100% уверен, что мы нашли что-то очень-очень уникальное", – приводит издание Express слова Денниса Асберга, одного из участников экспедиции.
Впрочем, скептики считают, что это может быть субмарина, затонувшая во время холодной войны. Другие предполагают, что это купол храма атлантов, 14 тыс. лет назад поглощенного пучиной. Так или иначе за 7 лет, прошедших со времени обнаружения находки, ученые так и не смогли предложить внятного объяснения того, чем является таинственный объект.
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