Над Уралом пролетел НЛО

Пришельцы засветились в маленьком городке

В Свердловской области неопознанный летающий объект попал на камеру наблюдения.

Вечером яркий огонек медленно пролетел над городом Каменск-Уральский и исчез примерно через 2 минуты, сообщает URA.RU.

По просьбе агентства эксперты прокомментировали это видео. "Похоже на свет прожектора самолета, но затрудняюсь ответить, так как обычно самолеты летают по одному маршруту и такие явления в этой части неба должны повторяться", – отметил астроном УрФУ Владилен Санакоев.

По мнению астронома-любителя Ильи Янковского, в небе пролетел рукотворный объект, возможно, искусственный спутник Земли.

Однако нашлись и те, кто уверен, что город посетили пришельцы.