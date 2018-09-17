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Над Уралом пролетел НЛО

Фото: pixabay.com
Пришельцы засветились в маленьком городке

В Свердловской области неопознанный летающий объект попал на камеру наблюдения.

Вечером яркий огонек медленно пролетел над городом Каменск-Уральский и исчез примерно через 2 минуты, сообщает URA.RU.

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По просьбе агентства эксперты прокомментировали это видео. "Похоже на свет прожектора самолета, но затрудняюсь ответить, так как обычно самолеты летают по одному маршруту и такие явления в этой части неба должны повторяться", – отметил астроном УрФУ Владилен Санакоев. 

По мнению астронома-любителя Ильи Янковского, в небе пролетел рукотворный объект, возможно, искусственный спутник Земли. 

Однако нашлись и те, кто уверен, что город посетили пришельцы. 

Валентина МАЙОРОВА
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