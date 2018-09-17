Над Уралом пролетел НЛО

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В Свердловской области неопознанный летающий объект попал на камеру наблюдения.
Вечером яркий огонек медленно пролетел над городом Каменск-Уральский и исчез примерно через 2 минуты, сообщает URA.RU.
По просьбе агентства эксперты прокомментировали это видео. "Похоже на свет прожектора самолета, но затрудняюсь ответить, так как обычно самолеты летают по одному маршруту и такие явления в этой части неба должны повторяться", – отметил астроном УрФУ Владилен Санакоев.
По мнению астронома-любителя Ильи Янковского, в небе пролетел рукотворный объект, возможно, искусственный спутник Земли.
Однако нашлись и те, кто уверен, что город посетили пришельцы.
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