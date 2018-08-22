НЛО или Нибиру: американцы в ужасе

Инопланетяне напугали жителей Техаса

Не успели утихнуть страсти по поводу несостоявшегося столкновения Земли с планетой Нибиру, как в небе над США заметили неопознанный летающий объект.

Уфологи немедленно предположили, что это посланец с таинственной Планеты Х. Житель штата Техас разместил свой ролик на YouTube и сразу же получил отклики от разнообразных организаций, изучающих инопланетную жизнь.

Пользователи Сети согласились, что на видео попало что-то необыкновенное. Однако непредвзятому наблюдателю может показаться, что это просто отблески солнечного света на вечерних облаках.

Загадочная планета Нибиру не первый год будоражит умы взволнованных уфологов. Как ранее сообщила Vista News, Совет старейшин планеты Х направил землянам ультиматум, в котором объявлено, что обитатели космической гостьи готовы уничтожить человечество. По мнению лучших умов Нибиру, люди стали жестокими, прагматичными и скучными. Поэтому их не жалко пустить в расход. Впрочем, судя по тому, что намеченный на 16 августа катаклизм не произошел, нибируанцы решили дать человечеству еще один шанс.

Каковы же шансы землян уцелеть в столкновении с инопланетянами? Известный популяризатор науки американский ученый японского происхождения Митио Каку считает, что вероятность выжить у человечества в войне с пришельцами такая же, как у олененка Бемби в схватке с Годзиллой. По мнению Каку, Голливуд романтизирует войну миров. Реальность окажется куда как более жесткой.