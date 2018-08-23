Пришельцы с Нибиру превратят землян в рабов

Раскрыт сценарий жизни человечества после столкновения с мистической планетой

Землю ждет неизбежная техногенная катастрофа и самоликвидация, до которых человечество довело свой дом. Международная группа ученых, прогнозирующих такое развитие истории для жителей нашей планеты, считает, что возможное столкновение с Нибиру может пойти во благо людям и открыть им новые возможности для выживания.

По мнению специалистов, земляне смогут начать новый этап существования совместно с инопланетянами.

Уфологи утверждают, что в результате столкновения произойдет "мягкая" оккупация планеты выходцами из внеземных цивилизаций. Со временем люди сумеют воспринять их советы как религиозные догмы, которые также в свое время вызывали сопротивление консерваторов, пишет Vista News.

Мнение ученых о последствиях появления инопланетян было неоднозначно воспринято общественностью. Ведь они уверяют, что пришельцы будут последним шансом для людей.

Однако противники такой позиции называют "пятой колонной" сторонников "теории несопротивления".