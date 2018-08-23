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NASA предупреждает: к Земле мчится астероид

Фото: pixabay.com
Человечество продолжают пугать космическими опасностями

Американское аэрокосмическое агентство заявило, что нашей планете угрожает небесное тело.

При этом в NASA признали, что особых поводов для беспокойства нет – инопланетный гость 29 августа пролетит мимо Земли на расстоянии около 5 млн километров. Максимальный диаметр астероида 2016 составляет 160 м, это больше, чем высота пирамиды Хеопса, отмечает Fox News. 

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Хотя космические объекты постоянно перемещаются по Галактике, угрозу для нашей планеты представляют лишь те из них, которые пролетают мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономических единиц – это около 7,5 млн километров.

Однако США вместе с другими космическими державами уже разрабатывают технологии, с помощью которых можно будет отклонять от Земли инопланетные объекты, чтобы человечеству ничего не угрожало.

Валентина МАЙОРОВА
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