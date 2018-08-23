NASA предупреждает: к Земле мчится астероид

Человечество продолжают пугать космическими опасностями

Американское аэрокосмическое агентство заявило, что нашей планете угрожает небесное тело.

При этом в NASA признали, что особых поводов для беспокойства нет – инопланетный гость 29 августа пролетит мимо Земли на расстоянии около 5 млн километров. Максимальный диаметр астероида 2016 составляет 160 м, это больше, чем высота пирамиды Хеопса, отмечает Fox News.

Хотя космические объекты постоянно перемещаются по Галактике, угрозу для нашей планеты представляют лишь те из них, которые пролетают мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономических единиц – это около 7,5 млн километров.

Однако США вместе с другими космическими державами уже разрабатывают технологии, с помощью которых можно будет отклонять от Земли инопланетные объекты, чтобы человечеству ничего не угрожало.