Раскрыта тайна Нибиру
Загадочная планета Х, она же Нибиру, находится на расстоянии нескольких световых лет от нашей планеты, однако она настолько огромна, что ее можно разглядеть невооруженным глазом.
Множество людей в разных уголках Земли рассказывали, что наблюдали на небе необычную звезду красноватого цвета, положение которой не совпадало с координатами небесных тел. Космический объект был виден на рассвете и на закате рядом с Луной или Солнцем. По мнению уфологов, эта таинственная звезда и есть Нибиру.
Недавно сообщество уфологов и примкнувших к ним сочувствующих замерло в ужасе: ожидалось, что огромная планета столкнется с Землей 16 августа, и в этой катастрофе человеческая цивилизация погибнет. О том, что Нибиру приближается, свидетельствуют природные катастрофы, которые все чаще начали возникать на нашей планете: наводнения, извержения вулканов, цунами. Некоторые исследователи считают, что все эти катаклизмы якобы вызваны гравитационным полем планеты-гиганта, сообщает "МИР 24".
К счастью, конца света удалось избежать, и Нибиру продолжает оставаться далеко за пределами Солнечной системы. Впервые планета Х упоминалась в шумерских летописях, утверждают уфологи, – астрономы древности писали о таинственном космическом объекте, о котором современным ученым ничего не известно. Считается, что планета Х вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите и достигает пределов Солнечной системы раз в 36 тыс. лет. Каждое появление Нибиру оборачивается катастрофой: так, ее прошлый визит уничтожил жизнь на Марсе.
Некоторые ученые утверждают, что планету Х населяют представители высокоразвитой цивилизации, которые давным-давно побывали на Земле. Передав человечеству частичку своих знаний, они улетели прочь, однако кое-какая информация дошла до нас на глиняных табличках.
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