Раскрыта тайна Нибиру

В ближайшие три десятка тысяч лет катастрофы не будет

Загадочная планета Х, она же Нибиру, находится на расстоянии нескольких световых лет от нашей планеты, однако она настолько огромна, что ее можно разглядеть невооруженным глазом.

Множество людей в разных уголках Земли рассказывали, что наблюдали на небе необычную звезду красноватого цвета, положение которой не совпадало с координатами небесных тел. Космический объект был виден на рассвете и на закате рядом с Луной или Солнцем. По мнению уфологов, эта таинственная звезда и есть Нибиру.

Недавно сообщество уфологов и примкнувших к ним сочувствующих замерло в ужасе: ожидалось, что огромная планета столкнется с Землей 16 августа, и в этой катастрофе человеческая цивилизация погибнет. О том, что Нибиру приближается, свидетельствуют природные катастрофы, которые все чаще начали возникать на нашей планете: наводнения, извержения вулканов, цунами. Некоторые исследователи считают, что все эти катаклизмы якобы вызваны гравитационным полем планеты-гиганта, сообщает "МИР 24".

К счастью, конца света удалось избежать, и Нибиру продолжает оставаться далеко за пределами Солнечной системы. Впервые планета Х упоминалась в шумерских летописях, утверждают уфологи, – астрономы древности писали о таинственном космическом объекте, о котором современным ученым ничего не известно. Считается, что планета Х вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите и достигает пределов Солнечной системы раз в 36 тыс. лет. Каждое появление Нибиру оборачивается катастрофой: так, ее прошлый визит уничтожил жизнь на Марсе.

Некоторые ученые утверждают, что планету Х населяют представители высокоразвитой цивилизации, которые давным-давно побывали на Земле. Передав человечеству частичку своих знаний, они улетели прочь, однако кое-какая информация дошла до нас на глиняных табличках.