Раскрыта причина конца света
Самая крупная катастрофа в истории нашей планеты – Пермское вымирание – произошла в Сибири. Следы этого события, когда вся флора Земли была стерилизована, обнаружили ученые.
По их мнению, катастрофу вызвали вулканические выбросы углекислого газа и метана, уничтожившие озоновый слой и приведшие к массовому вымиранию.
Во время "великого" Пермского вымирания с лица планеты исчезли более 95% живых существ, в том числе звероящеры и морские животные. А климат стал жарким и засушливым, пишут авторы, опубликовавшие результаты исследования в журнале Nature Geoscience.
Между учеными пока нет единого мнения, каким образом выбросы вулканов в Восточной Сибири, на плато Путоран смогли повлиять на исчезновение почти всей флоры и фауны 252 миллиона лет назад.
Однако команда исследователей, экспериментируя на карликовых соснах, смогла выяснить, что стихийное явление спровоцировало исчезновение озонового слоя и таким образом лишило животных корма на несколько столетий.
Изучив фрагменты древней коры Земли, которую обнаружили в выбросах мантии в алмазных шахтах "Удачная" и "Обнаженная" в Якутии, ученые нашли в них большое количество атомов и молекул хлора, брома и йода, разрушающих озоновый слой земли. По их мнению, источником этих веществ стали древние породы морского дна Земли, которые взорвавшиеся вулканы "катапультировали" в земную атмосферу.
Исследователи считают, что подобный катаклизм вполне может повториться, если на поверхности планеты снова произойдет сильный выброс галогенов и других летучих веществ.
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