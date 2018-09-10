Ученые бьют тревогу

Вечная мерзлота, тающая на морском побережье, выделяет огромные объемы углекислого газа, который усиливает парниковый эффект. Это приводит к глобальному потеплению, сообщили немецкие специалисты из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, исследовавшие берег Охотского моря на востоке России.

Они рассказали, что такой катастрофический сценарий не впервые реализуется на Земле. В конце последней эпохи оледенения, в атмосфере планеты были внезапные и значительные скачки концентрации углекислого газа. Так, 11-14 тысяч лет назад ее уровень поднимался на 50%, а 16 тысяч лет назад – на 25%. Но до сих пор исследователи не знали об их причине.

Специалисты проанализировали морские отложения и выяснили, что в их состав входят опустившиеся на дно остатки растений, которые при таянии мерзлоты попадали в реки. Они были на несколько тысяч лет старше окружающей их среды, а, следовательно, "возникли в чрезвычайно старой вечной мерзлоте, которая почему-то внезапно таяла", – пишут исследователи в статье, опубликованной на EurekAlert!.

Когда ледники интенсивно таяли, 11,5 и 14,6 тысячи лет назад, уровень воды в море поднялся почти на 20 метров и привел к эрозии вечной мерзлоты в северной части Тихого океана и Охотском море. А при ее разрушении из-за разложения огромного количества биомассы также высвобождается углекислый газ, который приводит к усилению парникового эффекта.

"Мы предполагаем, что это привело к серьезной эрозии побережья вечной мерзлоты в Охотском море и в северной части Тихого океана - явление, которое мы можем наблюдать в Арктике сегодня", – отметили ученые.