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Названа причина аварии "Союза"

Фото: GLOBAL LOOK press/Roscosmos/Twitter.com
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В Роскосмосе рассказали об итогах расследования

К ЧП с ракетой "Союз-ФГ" привела нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней носителя. 

"Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", – цитирует ТАСС исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.  

Напомним, авария произошла 11 ноября буквально через несколько минут после старта ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Инцидент подобного рода случился впервые за 35 лет. Экипаж был вынужден экстренно приземлиться в степи Казахстана. На борту были российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

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