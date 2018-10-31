России простили аварию "Союза"

Казахстан не собирается предъявлять претензии

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов объявил, что Астана не потребует от Москвы компенсаций из-за аварии космического корабля "Союз".

"Мы не будем предъявлять никакого ущерба…. Они (Роскосмос) сообщат официально (о причинах аварии). Предварительно – это нештатная ситуация с отсоединением боковой ступени ракеты", – приводит слова Атамкулова РИА "Новости".

Авария с кораблем "Союз МС-10" случилась 11 октября. Корабль не смог выйти на околоземную орбиту, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг благополучно совершили аварийную посадку в Казахстане.

СМИ сообщили 31 октября, что ЧП произошло из-за сбоя в датчике разделения ступеней.