России простили аварию "Союза"

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Министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов объявил, что Астана не потребует от Москвы компенсаций из-за аварии космического корабля "Союз".
"Мы не будем предъявлять никакого ущерба…. Они (Роскосмос) сообщат официально (о причинах аварии). Предварительно – это нештатная ситуация с отсоединением боковой ступени ракеты", – приводит слова Атамкулова РИА "Новости".
Авария с кораблем "Союз МС-10" случилась 11 октября. Корабль не смог выйти на околоземную орбиту, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг благополучно совершили аварийную посадку в Казахстане.
СМИ сообщили 31 октября, что ЧП произошло из-за сбоя в датчике разделения ступеней.
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