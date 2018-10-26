Судьба экипажа МКС решена

Составлен новый план космических пусков

Старты ракеты-носителя "Союз-ФГ" возобновятся в начале ноября.

Как сообщил информированный источник в ракетно-космической отрасли, сначала на орбиту отправят грузовик. Корабль "Прогресс МС-10" доставит находящимся на Международной космической станции (МКС) космонавтам продукты, необходимые вещи и оборудование. Старт произойдет с космодрома Байконур.

"Запуск предварительно запланирован на 21.14 мск 16 ноября", – передает РИА "Новости".

После этого, если все пройдет штатно, на орбиту отправят очередной экипаж. В идеале это должно случиться в первых числах декабря, поэтому подготовка к пилотируемому полету уже идет полным ходом.

При этом возвращение находящихся сейчас на МКС людей запланировано на 20 декабря. И пока не ясно, будет ли отодвинут этот срок, если к ним вовремя не сможет прилететь смена.

Экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга отправился на МКС 11 октября. Спустя несколько минут после взлета им пришлось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести корабль "Союз МС-10" на орбиту, по предварительным данным, из-за некорректной работы крепления первой ступени носителя.

По факту аварии открыто уголовное дело, расследование продолжается.