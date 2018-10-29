Россия получила ядерный двигатель для покорения космоса

Силовой агрегат для полета к дальним планетам успешно прошел испытания

Специалисты Исследовательского центра имени Келдыша закончили наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Система охлаждения является одной из самых важных для агрегата. В акте сдачи-приемки говорится о том, что "работы выполнены в полном объеме" и "результаты соответствуют требованиям технического задания".

В ходе тестирования элементы и узлы системы отвода тепла функционировали в условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства. Кроме того, во время работы над устройством инженеры изготовили и проверили в деле "экспериментальные образцы генератора капель и элементов заборного устройства", а также выполнили "программу экспериментальных исследований модели капельного холодильника-излучателя".

Заказчиком работ выступила госкорпорация Роскосмос. Ее специалисты остались полностью удовлетворены полученным результатом.

Система охлаждения имеет ключевое значение для нормальной работы ЯЭДУ, которая может обеспечить полеты в космосе на дальние расстояния, отмечает РИА "Новости". Дело в том, что элементы двигателя сильно нагреваются в процессе работы. Тепло от них необходимо отводить во внешнее космическое пространство, причем только в виде излучения.

Обычно эту проблему решали за счет вынесения во внешнюю часть корабля панельных радиаторов. По их трубам циркулирует жидкость-теплоноситель, "сбрасывающая" лишнее тепло в космос. Но такие устройства имеют большой вес и размеры. К тому же они никак не защищены от попадания метеоритов.

Поэтому умельцы из Центра имени Келдыша вместо громоздких радиаторов создали капельный холодильник-излучатель, чем-то напоминающий душ. В этой установке жидкость не циркулирует в трубах, а распыляется в виде капель прямо в открытое космическое пространство, там отдает тепло, а затем улавливается заборным устройством и проходит цикл заново. Из-за большей площади поверхности капель жидкость охлаждается гораздо быстрее. Конструкция при этом становится легче и надежнее: метеорит, пролетевший через жидкость, никак не повредит систему охлаждения.

Транспортно-энергетический модуль на базе ядерного двигателя строят в России с 2010 года. Он необходим для того, чтобы обеспечить лидирующие позиции нашей страны в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности. Космические аппараты, оснащенные ЯЭДУ, позволят решать широкий спектр космических задач – от исследований Луны до миссий к дальним планетам и создания на них автоматических баз.