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"Видимо, ошиблись": Рогозин рассказал об обвинениях NASA в деле "Союза"

Фото: www.globallookpress.com
Сразу нескольким эпизодам в системе Роскосмоса дали объяснение

Появление фатальной для космического корабля дырки рассудят правоохранители. Они же установят виновных в аварийном приземлении экипажа "Союза".

Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, утечка воздуха на МКС, которую спровоцировал брак в обшивке российского "Союза МС", вероятно, игра случая.  

"Их определят соответствующие органы, которые этим занимаются… Скорее всего, это было сделано непредумышленно", – пояснил Рогозин, передает РИА "Новости".

Гендиректор корпорации уточнил, что, когда собирают "Союзы", техники на Байконуре используют двухкрановую схему. Возможно, что-то пошло не так.

"Видимо, ошиблись при работе с кранами", – отметил глава Роскосмоса.

Рогозин подчеркнул, что российская сторона никогда не предъявляла претензий американцам по поводу дырки в корабле. Таким образом, он открестился от поклепа на астронавтов NASA.

"Мы никогда не обвиняли американцев в этом. Это была нечистоплотная интерпретация отдельных заявлений и публикации в средствах массовой информации. Я эти домыслы категорически отвергаю, такого быть не может", – цитирует Рогозина ТАСС.

ЧП на орбите произошло 30 августа. В числе версий была диверсия. Не исключалась причастность американцев. Однако позже она была опровергнута. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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