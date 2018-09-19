Дырявый "Союз" оставили в космосе

Из корабля сделают спасательную капсулу

Поврежденный на Земле аппарат не покинет орбиту. "Союз МС-09" продолжит бороздить просторы космического пространства в составе Международной космической станции (МКС). Правда, в измененном "статусе".

Из корабля сделают спасательную капсулу. Об этом заявил первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев, подчеркнув, что некогда дырявый "Союз" "реанимирован". Ему вернули воздухонепроницаемость.

"Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, ТПК "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе РС МКС и выполнению функции корабля-спасателя", – заявил Соловьев на совете главных конструкторов.

Последняя информация гласила, что в поврежденном "Союзе" нашли не одно, а сразу несколько отверстий, через которые утекал воздух с МКС. Их сфотографировали космонавты, а специалисты на Земле уже установили, что дыры проделаны сверлом.

Там же, по данным ЦУП в Москве и американском Хьюстоне, и была повреждена обшивка летательного аппарата. Например, в цехе или во время его пребывания на контрольно-испытательном стенде, когда отсутствует фотофиксация.

Поговаривали, что инцидент – не что иное, как диверсия, которую осуществил психически неустойчивый космонавт.

Однако неделю назад, после телефонного разговора главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с главой NASA Джимом Брайденстайном, последовало заявление, что теперь комментарии сторон появятся только после завершения расследования.