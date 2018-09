Во Вселенной нашли клоны Земли

Запущенный NASA спутник по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы TESS за два дня нашел двух двойников Голубой планеты. Об этом сообщается на станице агентства в Twitter.

Первый клон был обнаружен 19 сентября. Он находится на расстоянии порядка 60 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды Пи Столовой Горы. Специалисты считают, что на планете, получившей название "Суперземля", могут быть вода и газы.

Fun notes for @NASA_TESS 1st planet candidate: Pi Mensae star is visible in the night sky, the planet’s mass & radius show a water-like density (infers water / gases), and it’s the system’s 2nd known planet (the other has 10x Jupiter’s mass & orbits every 5.7 years). @TESSatMIT pic.twitter.com/tltNHbjDNb

На следующий день "охотник за планетами" нашел в Космосе еще одну планету, которая немного больше нашей. Она вращается вокруг карликовой звезды LHS 3844 на расстоянии 49 световых лет от нас. Астрономы назвали свою находку "Горячая Земля".

"Вторая планета-кандидат обнаружена! Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов", – говорится в сообщении агентства.

A second @NASA_TESS candidate planet has been discovered! Slightly bigger than Earth, this planet orbits LHS 3844, a M dwarf star 49 light-years away, every 11 hours. This find is being reviewed by other scientists, and we're looking forward to studying this cool "hot Earth."