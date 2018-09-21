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Во Вселенной нашли клоны Земли

Фото: pixabay.com
Возможно, в космосе мы не одиноки

Запущенный NASA спутник по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы TESS за два дня нашел двух двойников Голубой планеты. Об этом сообщается на станице агентства в Twitter.

Первый клон был обнаружен 19 сентября. Он находится на расстоянии порядка 60 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды Пи Столовой Горы. Специалисты считают, что на планете, получившей название "Суперземля", могут быть вода и газы.

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На следующий день "охотник за планетами" нашел в Космосе еще одну планету, которая немного больше нашей. Она вращается вокруг карликовой звезды LHS 3844 на расстоянии 49 световых лет от нас. Астрономы назвали свою находку "Горячая Земля".

"Вторая планета-кандидат обнаружена! Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов", – говорится в сообщении агентства.

NASA запустило аппарат TESS в апреле 2018 года. Новый спутник предназначен для поиска экзопланет. Он использует метод, который основан на наблюдениях за прохождением небесного тела на фоне звезды.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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