Политог Марков заявил о скором начале боев за Днепропетровскую область

Объявлено о начале боев за еще одну область Украины
Фото: соцсети
Армия России успешно продвигается вглубь по всем направлениям

Через две-три недели российские военные могут выйти на территорию Днепропетровской области и начать устанавливать контроль над регионом. Такое заявление сделал политолог Сергей Марков в своем Telegram.

Эксперт утверждает, что, по его оценкам, российская армия заняла практически всю территорию ЛНР, 70% ДНР и примерно по 75% от Запорожской и Херсонской областей. Дополнительно ВС РФ контролируют около 10% Харьковской области 1% от Николаевской.

"Вот скоро будет и 1% Днепропетровской. Да, и 1% Сумской области", – указал он.

Западные источники также подтверждают, что Россия близка к установлению полного контроля над территориями ЛНР и ДНР. Военные продвигаются все дальше и сдвигают фронт в сторону запада. Они допускают, что в ближайшее время начнутся бои за Днепропетровскую область.

По последним данным от Минобороны РФ, за последнюю неделю военные нанесли 28 групповых ударов по позициям противника, уничтожив инфраструктуру военных аэродромов, склады с вооружением, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее Марочко заявил о наступлении переломного момента в зоне СВО.

Источник: Telegram
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