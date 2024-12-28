Произошедшее связывают с успехами российской армии

Подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что по итогам 2024 года можно сказать, что в зоне СВО наступил переломный момент. Такой ввод он сделал после анализа карты боевых действий и успехов российской армии.

"Военно-политическая обстановка для Киева значительно ухудшилась, а для России улучшилась, и можно даже сказать, что в зоне проведения СВО наступил существенный перелом", – заявил он.

По словам эксперта, несмотря на тяжелое положение, ВСУ продолжают предпринимать попытки стабилизировать ситуацию на фронте, однако им мешают действия ВС РФ, которые эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.

Марочко напомнил, что ранее российские войска взяли под контроль более 70 населенных пунктов на территориях ДНР, ЛНР и Харьковской области за последние 12 месяцев. В итоге сейчас подразделения серьезно продвинулись вглубь украинской обороны и смогли занять выгодные позиции.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ под Курском. В течение одного дня ВС РФ уничтожили порядка 200 украинских солдат.