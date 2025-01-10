Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры

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Очевидцы сообщают, что в промзоне Гатчины в Ленинградской области прогремели взрывы, в результате чего на улице Индустриальная начался мощный пожар. Что именно стало причиной инцидента – неизвестно.
Местные жители рассказали, что звуки взрывов услышали примерно в 6 утра. Сейчас на месте происшествия виднеется огромный столб дыма – заметить его можно за несколько километров.
По предварительным данным, загорелось двухэтажное кирпичное здание, где производили ацетон. Площадь возгорания составила 1 900 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара, ему присвоен второй ранг сложности.
Ранее сообщалось, что после атаки ракетами ATACMS началось возгорание в Ростовской области.
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