Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры

Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры
Фото: соцсети
Информации о пострадавших нет

Очевидцы сообщают, что в промзоне Гатчины в Ленинградской области прогремели взрывы, в результате чего на улице Индустриальная начался мощный пожар. Что именно стало причиной инцидента – неизвестно.

Местные жители рассказали, что звуки взрывов услышали примерно в 6 утра. Сейчас на месте происшествия виднеется огромный столб дыма – заметить его можно за несколько километров. 

Фото: соцсети

По предварительным данным, загорелось двухэтажное кирпичное здание, где производили ацетон. Площадь возгорания составила 1 900 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара, ему присвоен второй ранг сложности.

Ранее сообщалось, что после атаки ракетами ATACMS началось возгорание в Ростовской области.

Источник: SHOT

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